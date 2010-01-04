Желдаков Иван
Место рождениях. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти04.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: Желдаченко Пётр
Мать: Мария
х. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,
Бракосочетание
18.09.1960
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
28.06.1961
Сын: Желдаков Артур
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.2010