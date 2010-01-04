Желдаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелдаков Иван

Желдаков Иван

avatar

Место рождения

х. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

04.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: Желдаченко Пётр

Мать: Мария

х. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,
Бракосочетание
18.09.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1961

Сын: Желдаков Артур

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
04.01.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close