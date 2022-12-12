Коровин Семион Федотович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Коровин Федот Ильич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коровин Константин Семенович
Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно