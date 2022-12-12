Коровин Семион Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Семион Федотович

Коровин Семион Федотович

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коровин Федот Ильич

Мать: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Коровин Константин Семенович

Мать ребёнка: Наталия Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close