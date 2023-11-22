Артеменко (Артеменко) Антонина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1953
Дочь: Стратунова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Артеменко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артеменко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артеменко Николай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно