Артеменко (Артеменко) Антонина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко (Артеменко) Антонина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1953

Дочь: Стратунова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Артеменко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеменко Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеменко Николай

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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