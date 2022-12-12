Тимченко Никита Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.05.1887
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1887
Отец: Тимченко Фёдор Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: Филоненко Вера Никитовна
Мать ребёнка: Салапон Матрёна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край