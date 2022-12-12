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Тимченко Никита Фёдорович

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Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

12.05.1887

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1887

Отец: Тимченко Фёдор Николаевич

Мать: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Место жительства
С 1887
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: Филоненко Вера Никитовна

Мать ребёнка: Салапон Матрёна Филипповна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салапон Матрёна Филипповна

Смерть
1958
Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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