Хоромский (Богословский) Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоромский (Богословский) Пётр Михайлович

Хоромский (Богословский) Пётр Михайлович

avatar

Место рождения

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.08.1812

Дата смерти

27.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1812

Отец: Михаил Гаврилов

Мать: Устинья Григорьева

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Богословский Николай Петрович

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Тихонова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Клинова Евлампия Петровна

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Богословский Иван Петрович

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богословский Александр Петрович

Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.12.1890
Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close