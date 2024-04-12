Хоромский (Богословский) Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.08.1812
Дата смерти27.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1812
Отец: Михаил Гаврилов
Мать: Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Богословский Николай Петрович
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Тихонова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Клинова Евлампия Петровна
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Богословский Иван Петрович
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богословский Александр Петрович
Мать ребёнка: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна
Смерть
27.12.1890