Чирков Федор (Фетка) Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Чирков Терентий (Терешка) Богданов
Мать: Чиркова Марья
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Колупаевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710