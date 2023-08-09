Чирков Федор (Фетка) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Федор (Фетка) Терентьев

Место рождения

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Чирков Терентий (Терешка) Богданов

Мать: Чиркова Марья

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Колупаевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710