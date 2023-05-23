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(Богомолова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушова Лидия

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
1968