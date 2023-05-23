(Богомолова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушова Лидия
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
1968