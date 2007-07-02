Серебренникова Таисия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Таисия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1913

Дата смерти

02.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Максим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Максим Фёдорович

Смерть
02.07.2007
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