Бражников Григорий Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Смерть
Неизвестно