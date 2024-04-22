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Бражников Григорий Андреев

Место рождения

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Жена: Бражникова Екатерина Антонова

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Жена: не указана

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Смерть
Неизвестно
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