Козлов Юрий Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Юрий Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1961

Отец: Козлов Ананий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Козлова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1987

Дочь: Козлова Наталия Юрьевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

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