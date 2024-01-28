Козлов Юрий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1961
Отец: Козлов Ананий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Козлова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1987
Дочь: Козлова Наталия Юрьевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна