Степанова (Павлова) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рожденияС 1891 по 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Калужская губ., Малоярославецкий уезд, Спасская вол., д.Дубровка
Бракосочетание
27.04.1914 ст.
Богородице-Рождественская церковь за Смоленскими воротам (церкви Пречистенского Сорока г. Москвы) Ф.125 О.2 Д.1 стр. 55; одним из поручителей со стороны невесты был Луньков Василий Иванович (https://f... Показать все
Развод
29.03.1921
после развода супруга оставила фамилию "Степанова"
Смерть
Неизвестно