Степанова (Павлова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Павлова) Евдокия Александровна

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Место рождения

Дубровка, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

С 1891 по 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1887 по 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Калужская губ., Малоярославецкий уезд, Спасская вол., д.Дубровка
Бракосочетание
27.04.1914 ст.

Муж: Степанов Григорий Леонович

Москва, город федерального значения Москва
Богородице-Рождественская церковь за Смоленскими воротам (церкви Пречистенского Сорока г. Москвы) Ф.125 О.2 Д.1 стр. 55; одним из поручителей со стороны невесты был Луньков Василий Иванович (https://f... Показать все
Развод
29.03.1921

Муж: Степанов Григорий Леонович

Москва, город федерального значения Москва
после развода супруга оставила фамилию "Степанова"
Смерть
Неизвестно
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