Гапшина (Башкирова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина (Башкирова) Мария Семёновна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1856

Дата смерти

После 27.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1856

Отец: Башкиров Семён Кузьмич

Мать: Башкирова Матрёна Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.03.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1872

Муж: Гапшин Илья Григорьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1873

Сын: Гапшин Николай Ильич

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1888

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1893

Сын: Гапшин Иван Ильич

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Гапшин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.08.1903
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