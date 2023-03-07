Гапшина (Башкирова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.03.1856
Дата смертиПосле 27.08.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1856
Крещение
16.03.1856
Бракосочетание
20.11.1872
Рождение ребёнка
16.12.1873
Сын: Гапшин Николай Ильич
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
03.08.1888
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1893
Сын: Гапшин Иван Ильич
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Гапшин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Гапшин Илья Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.08.1903