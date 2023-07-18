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Серяков Владимир Евполович
Серяков Владимир Евполович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Серяков Евпол Миронович
1864 г.р.
Мать
(Серякова) Екатерина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Серяков Евпол Миронович
Мать:
Екатерина Ивановна
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