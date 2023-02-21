Гребенщикова (Гребенщикова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Гребенщикова) Анна Алексеева

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Место рождения

Томская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

07.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Юркин Алексей

Мать: Гликерия Иванова

Томская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Матвеева Федосья Степановна

Отец ребёнка: Козьма Потапович

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
вдова, крестьянка
Смерть
07.07.1927
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: понос, рвота
Похороны
Неизвестно
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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