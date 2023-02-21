Гребенщикова (Гребенщикова) Анна Алексеева
Место рожденияТомская губерния
Дата рождения1870
Дата смерти07.07.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Юркин Алексей
Мать: Гликерия Иванова
Томская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Матвеева Федосья Степановна
Отец ребёнка: Козьма Потапович
Работа или профессия
Неизвестно
вдова, крестьянка
Смерть
07.07.1927
Причина смерти: понос, рвота
Похороны
Неизвестно