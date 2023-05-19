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Голубев Артимон Семенович

Место рождения

Кулигино, Макарьевской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Голубев Семен Евдокимович

Мать: Голубева Татьяна Ивановна

Кулигино, Макарьевской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
13.01.1912

Жена: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Голубев Дмитрий Артимонович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Голубев Иван Артимонович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.08.1926

Дочь: Анфиса Артимоновна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Кулигино, Макарьевской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1930

Дочь: Нина Артимоновна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Кулигино, Макарьевской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Голубев Дмитрий Артимонович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Кулигино, Макарьевской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно