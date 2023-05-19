Голубев Артимон Семенович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
13.01.1912
Жена: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Голубев Дмитрий Артимонович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.08.1926
Дочь: Анфиса Артимоновна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.01.1930
Дочь: Нина Артимоновна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Голубев Дмитрий Артимонович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно