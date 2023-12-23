Гульбашира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбашира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейруз Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1838

Сын: Абдрахман Фейруз углы

Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Магибадар Фейруз кызы

Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Магитап Фейруз кызы

Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1849

Сын: Габдулкутдус Фейруз углы

Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марафильхаят Фейруз кызы

Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы

Смерть
Неизвестно

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