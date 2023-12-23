Гульбашира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Магибадар Фейруз кызы
Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Магитап Фейруз кызы
Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марафильхаят Фейруз кызы
Отец ребёнка: Фейруз Хисаметдин углы
Смерть
Неизвестно