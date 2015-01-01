Буров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1969

Сын: Буров Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Бурова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Румянцева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бурова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Вера Николаевна

Смерть
Около 2015
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