Буров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1969
Сын: Буров Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Бурова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Румянцева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бурова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Вера Николаевна
Смерть
Около 2015