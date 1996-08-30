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Шалякина Дарья Алексеевна
Шалякина Дарья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1996
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1996
Отец: не указан
Мать:
Колесова Юлия Николаевна
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