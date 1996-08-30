Шалякина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалякина Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1996

Отец: не указан

Мать: Колесова Юлия Николаевна