Ковалев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1988
Рождение ребёнка
11.06.1990
Дочь: Ковалева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна
Смерть
Неизвестно