Ковалев Владимир Александрович 10.03.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Владимир Александрович

Ковалев Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ковалева (Родичкина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
11.03.1988

Дочь: Румянцева (Ковалева) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1990

Дочь: Ковалева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева (Болотникова) Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.