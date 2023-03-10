Акулина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семен Карпов
Отец ребёнка: Карп Васильев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Карпов
Отец ребёнка: Карп Васильев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков Карпов
Отец ребёнка: Карп Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Карпова
Отец ребёнка: Карп Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Карпов
Отец ребёнка: Карп Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Карпов
Отец ребёнка: Карп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Васильев
Смерть
Неизвестно