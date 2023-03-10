Акулина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Семен Карпов

Отец ребёнка: Карп Васильев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Карпов

Отец ребёнка: Карп Васильев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков Карпов

Отец ребёнка: Карп Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Карп Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Карпов

Отец ребёнка: Карп Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Карпов

Отец ребёнка: Карп Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Васильев

Смерть
Неизвестно
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