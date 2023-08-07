Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1763

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Смерть
1773