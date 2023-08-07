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Наталья Афанасьевна
Наталья Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Дата смерти
1773
Пол
Женский
Отец
Афанасий Иванович
1731 г.р.
Мать
Евдокия Федоровна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Афанасий Иванович
Мать:
Евдокия Федоровна
Смерть
1773
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