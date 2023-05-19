(Акутина) Антонина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акутина) Антонина Порфирьевна

Место рождения

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1918

Дата смерти

После 1962

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918

Отец: Акутин Порфирий Трофимович

Мать: Акутина Матрёна Филипповна

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-142ж
Крещение
08.08.1918
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь Крестный отец: Нагибин Василий Гаврилович - крестьянин из Самарского уезда с.Раковки Крестная мать: Ульянова Александра Михайловна - крестьянка из села Бол.Каменка Самарского уезда
Смерть
После 1962