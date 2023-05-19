(Акутина) Антонина Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1918
Дата смертиПосле 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918
Запись №-142ж
Крещение
08.08.1918
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь Крестный отец: Нагибин Василий Гаврилович - крестьянин из Самарского уезда с.Раковки Крестная мать: Ульянова Александра Михайловна - крестьянка из села Бол.Каменка Самарского уезда
Смерть
После 1962