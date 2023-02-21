Легконравов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Надежда Иоановна
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Анна Иоановна
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Нина Иоановна
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
30.10.1913
Дочь: Александра Иоановна
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: Елизавета Иоановна
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легконравов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно