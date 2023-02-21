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Легконравов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Легконравов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Легконравова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Надежда Иоановна

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Рождение ребёнка
04.12.1906

Дочь: Анна Иоановна

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Нина Иоановна

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Рождение ребёнка
30.10.1913

Дочь: Александра Иоановна

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: Елизавета Иоановна

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легконравов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Анастасия Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легконравова Анастасия Адриановна

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