Шатунова Евфимия Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Шатунов Исак Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Исакова
Отец ребёнка: Шатунов Исак Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Шатунов Исак Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шатунов Гурий Исаков
Отец ребёнка: Шатунов Исак Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812