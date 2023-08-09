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Клинченков Александр Васильевич
Клинченков Александр Васильевич
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Место рождения
Североморск
, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Дата рождения
2013
Пол
Мужской
Отец
Клинченков Василий Владимирович
1986 г.р.
Мать
Клинченкова (Михайлова) Алиса Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Клинченков Василий Владимирович
Мать:
Клинченкова Алиса Сергеевна
Североморск
, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
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