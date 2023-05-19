Mukasey Haim
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Mukasey Livsha
Мать ребёнка: Mukasey Busya
Рождение ребёнка
18.04.1917
Дочь: Yarovich Sarra
Мать ребёнка: Mukasey Busya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maidenberg Klara
Мать ребёнка: Mukasey Busya
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920