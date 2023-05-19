Mukasey Haim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mukasey Haim

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Mukasey Livsha

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.04.1917

Дочь: Yarovich Sarra

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maidenberg Klara

Мать ребёнка: Mukasey Busya

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920