Фомичев (Фомичев (Попова)) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890
Оренбургская губерния, Переволоций район, станица Донецкая
Казаки, Казачество
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Фомичева (фомичева) Андрей
Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий
Рождение ребёнка
17.05.1899
Сын: Фомичев Иоанн
Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий
Рождение ребёнка
29.07.1906
Сын: Фомичев Александр
Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий
Смерть
Неизвестно