Фомичев (Фомичев (Попова)) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев (Фомичев (Попова)) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1890

Муж: Фомичев (фомичев) Василий

Оренбургская губерния, Переволоций район, станица Донецкая
Казаки, Казачество
Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Фомичева (фомичева) Андрей

Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий

Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Фомичев Иоанн

Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий

Рождение ребёнка
29.07.1906

Сын: Фомичев Александр

Отец ребёнка: Фомичев (фомичев) Василий

Смерть
Неизвестно
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