Верещагин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещагина Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Верещагина Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Верещагина Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Ирина
Мать ребёнка: Верещагина Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещагина Алевтина