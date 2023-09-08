Верещагин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин ?

Мать: Верещагина Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Верещагина Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Верещагина Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Ирина

Мать ребёнка: Верещагина Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Алевтина

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