Брешко-Брешковская (Вериго) Екатерина Константиновна
Место рожденияс. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии
Дата рождения25.01.1844
Дата смерти12.09.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1844
с. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1934
с. Хвалы-Почернице, Чехословакия
Место жительства
Неизвестно
г. Минск, Минский уезд Минской губернии
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
12.09.1934
с. Хвалы-Почернице, Чехословакия