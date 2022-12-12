Брешко-Брешковская (Вериго) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрешко-Брешковская (Вериго) Екатерина Константиновна

Брешко-Брешковская (Вериго) Екатерина Константиновна

avatar

Место рождения

с. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии

Дата рождения

25.01.1844

Дата смерти

12.09.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1844
с. Иваново, Невельской уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1934
с. Хвалы-Почернице, Чехословакия
Место жительства
Неизвестно
г. Минск, Минский уезд Минской губернии
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
12.09.1934
с. Хвалы-Почернице, Чехословакия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close