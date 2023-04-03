Skalm Catharina Michelsdotter
Место рожденияMuolaa Koprala
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Muolaa Koprala
Рождение ребёнка
1688
Сын: Kalmi (skalm) Matz Juhananpoika
Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi
Muolaa
Рождение ребёнка
1688
Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi
Muolaa, Suomi
Рождение ребёнка
1689
Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi
Coprala, Muolaa, Finland
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Catharina
Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi
Рождение ребёнка
1712
Сын: Calm Georg
Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi
Смерть
Неизвестно