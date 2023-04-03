Skalm Catharina Michelsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Skalm Catharina Michelsdotter

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Место рождения

Muolaa Koprala

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Muolaa Koprala
Рождение ребёнка
1688

Сын: Kalmi (skalm) Matz Juhananpoika

Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi

Muolaa
Рождение ребёнка
1688

Сын: Skalm Matts Johansson

Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi

Muolaa, Suomi
Рождение ребёнка
1689

Сын: Skalm Thomas Johansson

Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi

Coprala, Muolaa, Finland
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Catharina

Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi

Рождение ребёнка
1712

Сын: Calm Georg

Отец ребёнка: Skalm Johan Kandajerfvi

Смерть
Неизвестно
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