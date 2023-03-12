(Гаврильцева) Прасковья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврильцева) Прасковья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь дьячка
Работа или профессия
1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Пела в Мариинке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катеринич Пётр Петрович

Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
1923
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
проживала с дочерью Катей
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