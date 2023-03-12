(Гаврильцева) Прасковья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь дьячка
Работа или профессия
1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Пела в Мариинке
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
1923
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
проживала с дочерью Катей