Андрианова Агафья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Андрианов Иван Кононов
Место жительства
?.02.1858
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)