Андрианова Агафья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Агафья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Андрианов Иван Кононов

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.02.1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Иван Кононов

Смерть
После 1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)