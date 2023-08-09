Красулина (Дикова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Дикова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: Диков Иван Федорович

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красулин Леонид Васильевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
1954

Муж: Красулин Леонид Васильевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красулин Леонид Васильевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно