Красулина (Дикова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: Диков Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красулин Леонид Васильевич
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
08.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красулин Леонид Васильевич
Смерть
Неизвестно