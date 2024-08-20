Прокопьева Степанида Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1893
Сын: Прокопьев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: (Прокопьева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
18.07.1894
Дочь: (Прокопьева) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
02.12.1896
Дочь: (Прокопьева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1900
Сын: Прокопьев Артемий Павлович
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Прокопьева) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Прокопьев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Смерть
Неизвестно