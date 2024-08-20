Прокопьева Степанида Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Степанида Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Павел Маркович

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Прокопьев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: (Прокопьева) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Рождение ребёнка
18.07.1894

Дочь: (Прокопьева) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Рождение ребёнка
02.12.1896

Дочь: (Прокопьева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Прокопьев Артемий Павлович

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Прокопьева) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Прокопьев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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