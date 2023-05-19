Эдельштейн Давил Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1913
Дата смерти16.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913
Образование
1920
Каховская еврейская средняя школа
Образование
1927
Киевский институт инженеров путей сообщения
Работа или профессия
1932
Astrakhan Shipyard
unknown
Образование
1938
Московский химико-технологический институт мясной промышленности
Бракосочетание
1942
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1942
Semipalatinsk Meat
Chief engineer
Рождение ребёнка
08.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
1947
Stavropol Meat
Director
Рождение ребёнка
18.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1957
Stavropol meat and dairy association
Chief engineer
Работа или профессия
Неизвестно
Engineer
Смерть
16.01.1981
Похороны
1981