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Эдельштейн Давил Михайлович

Место рождения

Каховка

Дата рождения

09.05.1913

Дата смерти

16.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913

Отец: Эдельштейн Мейлех Зельманович

Мать: Эдельштейн Ханна Лазаревна

Образование
1920
Каховская еврейская средняя школа
Образование
1927
Киевский институт инженеров путей сообщения
Работа или профессия
1932
Astrakhan Shipyard
unknown
Образование
1938
Московский химико-технологический институт мясной промышленности
Бракосочетание
1942

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
1942
Semipalatinsk Meat
Chief engineer
Рождение ребёнка
08.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
1947
Stavropol Meat
Director
Рождение ребёнка
18.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Работа или профессия
1957
Stavropol meat and dairy association
Chief engineer
Работа или профессия
Неизвестно
Engineer
Смерть
16.01.1981
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Похороны
1981
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край