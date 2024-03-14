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Чернышов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1891

Дата смерти

08.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1891

Отец: Чернышов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Дегтярёва (Чернышова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.03.1976
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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