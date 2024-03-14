Чернышов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1891
Дата смерти08.03.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1891
Отец: Чернышов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Дегтярёва (Чернышова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.03.1976
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно