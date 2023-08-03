Бебих Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебих Людмила Григорьевна

Бебих Людмила Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1950

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950

Отец: Бебих Григорий Фёдорович

Мать: Лукьянова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Борис Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Борис Николаевич