Холина (Соловьева) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина (Соловьева) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937

Отец: Соловьев Степан Семенович

Мать: Соловьева Марфа Илларионовна

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