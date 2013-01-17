Красулина (Ермолаева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасулина (Ермолаева) Мария Николаевна

Красулина (Ермолаева) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

23.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Красулина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Красулин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
29.09.1925

Дочь: Казанцева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
16.03.1929

Сын: Красулин Роберт Иванович

Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Иван Филиппович

Смерть
23.03.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close