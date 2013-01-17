Красулина (Ермолаева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти23.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Красулина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
29.09.1925
Дочь: Казанцева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
16.03.1929
Отец ребёнка: Красулин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1967