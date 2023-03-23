Мухаметшаев Наиль Резванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшаев Наиль Резванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшаев Рафиль Наильевич

Мать ребёнка: Мухаметшаева Летфия Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшаев Рамиль Наильевич

Мать ребёнка: Мухаметшаева Летфия Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшаев Фаиль Наильевич

Мать ребёнка: Мухаметшаева Летфия Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатикова Нурия Наилевна

Мать ребёнка: Мухаметшаева Летфия Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Гульнур Наилевна

Мать ребёнка: Мухаметшаева Летфия Закировна

Смерть
Неизвестно
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