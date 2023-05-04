Мажов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1937

Дочь: Низиенко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Мажова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мажов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Мажова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мажов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мажова Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно