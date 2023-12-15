Рощин Николай Викторович 28.09.1983 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощин Николай Викторович

Автор
АР
Рощина А.

мужской, родился 28.09.1983

Отец
Рощин Виктор12.06.1952 г.р.
Мать
Рощина Татьяна Николаевна04.04.1953 г.р.
Дети
Рощин Богдан Николаевич22.05.2012 г.р.
Рощина Полина Николаевна18.02.2016 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1983

Отец: Рощин Виктор

Мать: Рощина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2012

Сын: Рощин Богдан Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2016

Дочь: Рощина Полина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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