Рощин Николай Викторович
мужской, родился 28.09.1983
ОтецРощин Виктор12.06.1952 г.р.
МатьРощина Татьяна Николаевна04.04.1953 г.р.
Дети
Рощин Богдан Николаевич22.05.2012 г.р.
Рощина Полина Николаевна18.02.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1983
Отец: Рощин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2016
Дочь: Рощина Полина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности