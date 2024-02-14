Тимощук Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимощук Елена

Место рождения

г. Барнаул

Дата рождения

1965

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимощук Юрий

Рождение ребёнка
12.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимощук Юрий

Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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