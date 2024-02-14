Тимощук Елена
Место рожденияг. Барнаул
Дата рождения1965
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимощук Юрий
Рождение ребёнка
12.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимощук Юрий
Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно