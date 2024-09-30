Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карп Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ерофей Петров
Мать ребёнка: не указана
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно