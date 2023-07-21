Бурыгин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыгин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Александрова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Рыбалко Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
22.06.?

Дочь: Суконцева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Рыбалко Зоя Максимовна

Смерть
Неизвестно