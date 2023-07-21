Бурыгин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Александрова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Рыбалко Зоя Максимовна
Рождение ребёнка
22.06.?
Дочь: Суконцева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Рыбалко Зоя Максимовна
Смерть
Неизвестно