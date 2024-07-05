Варнавский Сергей Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Варнавский Сергей Александрович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варнавский Александр Прокофьевич

Мать: (Миляева?) Жена

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варнавская) Елена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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