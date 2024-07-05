Варнавский Сергей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варнавский Александр Прокофьевич
Мать: (Миляева?) Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варнавская) Елена
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно