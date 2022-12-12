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(Мельникова) Анна Фролова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.12.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1830

Отец: Мельников Фрол Гурьянов

Мать: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.12.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - тогож села казенный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и казеннаго крестьянина Алексея Данилова Олешина дочь Ульяна Алексеева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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