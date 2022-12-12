(Мельникова) Анна Фролова
Место рождения
Дата рождения06.12.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1830
Отец: Мельников Фрол Гурьянов
Мать: Мельникова Анна Макарова
Крещение
06.12.1830
воспреемники - тогож села казенный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и казеннаго крестьянина Алексея Данилова Олешина дочь Ульяна Алексеева | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно