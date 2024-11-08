Вагин Николай Иванович 08.05.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вагин Николай Иванович

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Место рождения

Хорошие Воды, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.05.1881 ст.

Дата смерти

Около 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1881 ст.

Отец: Вагин Иван Алексеевич

Мать: Вагина (Стрельникова) Наталья Лаврентьевна

Хорошие Воды, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Вагин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Год 1909 в МК Ефремовского уезда с. Воскресенского не сохранился
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Вагин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.

Сын: Вагин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.

Сын: Вагин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Вагина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Вагин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Около 1923
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

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