Вагин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1881 ст.
Дата смертиОколо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1881 ст.
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
31.05.1909
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Год 1909 в МК Ефремовского уезда с. Воскресенского не сохранился
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Вагина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Вагина (Монаенкова) Мария Федоровна
Смерть
Около 1923