Шейко Карпей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Карпей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шейко Семен Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шейко Давид Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шейко Фома Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шейко Филип Карпов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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