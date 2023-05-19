Никита Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ефим Никитин
Мать ребёнка: Мария Зотова
Место жительства
1782
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Смерть
1791
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)