Никита Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Кузьмин

Никита Кузьмин

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ефим Никитин

Мать ребёнка: Мария Зотова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Смерть
1791
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Место жительства
1795
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)